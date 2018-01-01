Уимблдон. Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 32-летний испанец(2) в трех сетах обыграл 25-летнего чеха, занимающего в мировом рейтинге 93-е место, со счетом 6:3, 6:3, 6:4.За 1 час 53 минуты игрового времени Надаль сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Рафаэля девять эйсов и одна двойная ошибка, а Веселы восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 2:0.За выход в полуфинал турнира Надаль сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (5), либо с французом Жилем Симоном.Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:3, 6:3, 6:4