Уимблдон. Надаль стал учасником 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 32-летний испанец(2) не испытал проблем в матче против 19-летнего австралийца, занимающего в мировом рейтинге 80-е место, обыграв его со счетом 6:1, 6:2, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Надаль сделал пять брейков и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у де Минора. На счету Рафаэля пять эйсов и одна двойная ошибка, а его соперник восем раз подал навылет и совершил пять двойных. Ранее теннисисты не встречались.Отметим, что испанец защитил очки, заработанные в прошлом сезоне и по итогам «мэйджора» в Лондоне сохранит первую строчку в мировой классификации.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет либо с чехом Иржи Веселы. Либо с итальянцем Фабио Фоньини (19).Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Алекс де Минор (Австралия) – 6:1, 6:2, 6:4