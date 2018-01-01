Уимблдон. Элина Свитолина и Николя Маю стартовали с победы в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.Украинкав паре с французомвзяли верх на двух тай-брейках над мексиканцеми американкойсо счетом 7:6(4), 7:6(3).Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Соперники держали свои подачи. Свитолина и Маю пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче, а Гонсалес и Атаво выполнили шесть эйсов и допустили четыре двойные ошибки.Во втором круге Свитолина и Маю сразятся с чешкой Андреа Главачковой и французом Эдуардом Роже-Вассленом, которые посеяны под шестым номером и первый круг пропускают.