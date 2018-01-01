Уимблдон. Феррер проиграл Хачанову в первом круге и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.37-я ракетка мира, 36-летний испанецпроиграл 22-летнему россиянину, занимающему в мировом рейтинге 40-е место. Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:1, 7:6(3), 3:6, 7:5.По ходу встречи теннисисты имели по десять брейк-пойнтов, из которых Феррер реализовал четыре, а Хачанов – пять. На счету Давида три эйса и семь двойных ошибок, а Карен 17 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.Во втором круге соперником Хачанова будет, в матче с которым австриец(7) при счете 6:4, 7:5, 2:0 в пользу киприота отказался от продолжения борьбы.Карен Хачанов (Россия) — Давид Феррер (Испания) – 6:1, 7:6(3), 3:6, 7:5Маркос Багдатис (Кипр) — Доминик Тим (Австрия, 7) - 6:4, 7:5, 2:0 RtСимоне Болелли (Италия, LL) — Пабло Куэвас (Уругвай) – 7:6(5), 7:6(6), 6:1Робин Хаасе (Нидерланды) — Мариуш Копил (Румыния) – 7:6(0), 7:5, 4:6, 7:6(4)Фрэнсис Тиафо (США) — Фернандо Вердаско (Испания, 30) – 7:6(6), 7:6(5)Стефан Робер (Франция, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 7:6(5), 6:2, 6:1Фабио Фоньини (Италия, 19) — Таро Дэниэл (Япония) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия, 29) – 6:4, 6:7(6), 7:6(5), 6:4Мэттью Эбден (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:4, 6:3, 6:4Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:3, 6:4Жиль Симон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 7:6(5), 6:1