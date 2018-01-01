Уимблдон. Состоялась жеребьевка у женщин в одиночном разряде

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2 июля в Лондоне (Великоборитания) на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартуют соревнования основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдон-2018, с призовым фондом $ 21,969,327.



Состоялась жеребьевка в одиночном разряде у женщин. В соревнованиях примут участие четыре украинских теннисистки.



Элина Свитолина получила пятый номер посева и в стартовом матче сыграет с немкой Татьяной Мария, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Ранее теннисистки встречались четыре раза и пока у них ничья – 2:2.

Для Свитолиной это уже шестой Уимблдон подряд, а ее лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2017 году, где она уступила Елене Остапенко из Латвии.



Леся Цуренко, занимающая в рейтинге WTA 34-е место будет стартовать в матче против 37-го номера мирового рейтинга Тимеи Бабош из Венгрии. В прошлом году Цуренко дошла до третьего круга, где проиграла будущей полуфиналистке Магдалене Рыбариковой из Словакии.



Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 67-е место, начнет выступление против 75-й ракетки мира американки Дженнифер Брэйди. Козлова лишь однажды играла в основной сетке Уимблдона в 2016 году и тогда проиграла на старте польке Агнешке Радванской.



Катерина Бондаренко, занимающая в мировой классификации 89-ю позицию, стартует в матче против 66-й ракетки мира чешки Люси Шафаржовой. В их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 2-1.

Для Бондаренко это будет уже 11-й Уимблдон. Лучшим ее результатом является выход в третий круг в 2011 году. В прошлом году Катерина проиграла на старте бельгийке Янине Викмайер.



Напомним, действующей чемпионкой Уимблдона является испанка Гарбинье Мугуруса, которая получила третий номер посева. Ее первой соперницей будет британка Наоми Броэди (WC).



Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в первом круге встретится с японкой Куруми Нара.



Второй номер мирового рейтинга датчанка Каролин Возняцки стартует против Варвары Лепченко из США.



Четвертая ракетка мира американка Слоан Стивенс начнет выступление в матче с хорваткой Донной Векич.



Семикратная чемпионка Уимблдона американка Серена Уильямс посеяна под 25-м номером и в первом круге встретится с голландкой Арантой Рус.



С полной версией основной сетки женского Уимблдонского турнира можно ознакомиться по



Уимблдонский турнир завершится 14 июля. 2 июля в Лондоне (Великоборитания) на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартуют соревнования основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдон-2018, с призовым фондом $ 21,969,327.Состоялась жеребьевка в одиночном разряде у женщин. В соревнованиях примут участие четыре украинских теннисистки.получила пятый номер посева и в стартовом матче сыграет с немкой Татьяной Мария, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Ранее теннисистки встречались четыре раза и пока у них ничья – 2:2.Для Свитолиной это уже шестой Уимблдон подряд, а ее лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2017 году, где она уступила Елене Остапенко из Латвии., занимающая в рейтинге WTA 34-е место будет стартовать в матче против 37-го номера мирового рейтинга Тимеи Бабош из Венгрии. В прошлом году Цуренко дошла до третьего круга, где проиграла будущей полуфиналистке Магдалене Рыбариковой из Словакии., занимающая в мировом рейтинге 67-е место, начнет выступление против 75-й ракетки мира американки Дженнифер Брэйди. Козлова лишь однажды играла в основной сетке Уимблдона в 2016 году и тогда проиграла на старте польке Агнешке Радванской., занимающая в мировой классификации 89-ю позицию, стартует в матче против 66-й ракетки мира чешки Люси Шафаржовой. В их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 2-1.Для Бондаренко это будет уже 11-й Уимблдон. Лучшим ее результатом является выход в третий круг в 2011 году. В прошлом году Катерина проиграла на старте бельгийке Янине Викмайер.Напомним, действующей чемпионкой Уимблдона является испанка, которая получила третий номер посева. Ее первой соперницей будет британка Наоми Броэди (WC).Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в первом круге встретится с японкой Куруми Нара.Второй номер мирового рейтинга датчанка Каролин Возняцки стартует против Варвары Лепченко из США.Четвертая ракетка мира американка Слоан Стивенс начнет выступление в матче с хорваткой Донной Векич.Семикратная чемпионка Уимблдона американка Серена Уильямс посеяна под 25-м номером и в первом круге встретится с голландкой Арантой Рус.С полной версией основной сетки женского Уимблдонского турнира можно ознакомиться по ссылке Уимблдонский турнир завершится 14 июля.