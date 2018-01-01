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Уимблдон. Ястремская и Костюк стартовали с победы в квалификации, Калинина - выбыла
Уимблдон. Ястремская и Костюк стартовали с победы в квалификации, Калинина - выбылаВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в квалификации проходят матчи первого круга. В борьбе за выход в основную сетку турнира участвуют три украинских теннисистки и две из них вышли во второй раунд, а одна выбыла из борьбы.

18-летняя Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 127-е место за 55 минут нанесла поражение 118-й ракетке мира, 20-летней польке  Магдалене Френх (10) со счетом 6:3, 6:2. 
Следующей соперницей Ястремской будет 215-й номер рейтинга WTA австрийка Барбара Хаас.

135-я ракетка мира, 15-летняя Марта Костюк (23) стартовала с победы над 24-летней американкой Лорен Дэвис, занимающей в рейтинге WTA 173-е место, со счетом 6:3, 6:3.
Во втором раунде квалификации Костюк встретится с еще одной американкой, 154-м номером рейтинга WTA 26-летней Кристи Ан.

Отметим, что и Ястремская и Костюк дебютируют на взрослом Уимблдоне.

124-я ракетка мира, 21-летняя Ангелина Калинина (15) в первом раунде квалификации проиграла 20-летней австралийке Присцилле Хон, занимающей в мировом рейтинге 164-е место. Поединок длился 1 час 24 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 6:3, 7:6(7).
Это было второе выступление Калининой в квалификации Уимблдона, в 2015 году она уступила на старте британке Кэти Данн.
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