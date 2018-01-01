Лондон. Чилич стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят четвертьфинальные матчи.Шестая ракетка мира, 29-летний хорват(1) взял верх над 30-летним американцем(5), занимающим в рейтинге ATP 13-е место, со счетом 7:6(3), 6:2.За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Чилич взял две подачи Куэрри и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Марин выполнил десять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Сэм семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была шестая обоеда хорвата в шести встречах с американцем.В полуфинале Чилич сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который выбил из борьбы действющего чемпиона турнира испанца Фелисиано Лопеса - 7:6(5), 7:6(3).Марин Чилич (Хорватия, 1) — Сэм Куэрри (США, 5) - 7:6(3), 6:2