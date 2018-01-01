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Лондон. Чилич стал первым полуфиналистом
Лондон. Чилич стал первым полуфиналистомВ Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят четвертьфинальные матчи.

Шестая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (1) взял верх над 30-летним американцем Сэмом Куэрри (5), занимающим в рейтинге ATP 13-е место, со счетом 7:6(3), 6:2.

За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Чилич взял две подачи Куэрри и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Марин выполнил десять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Сэм семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была шестая обоеда хорвата в шести встречах с американцем.

В полуфинале Чилич сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который выбил из борьбы действющего чемпиона турнира испанца Фелисиано Лопеса -  7:6(5), 7:6(3).

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Марин Чилич (Хорватия, 1) — Сэм Куэрри (США, 5) - 7:6(3), 6:2
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