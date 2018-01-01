Федерер: Когда Надаль здоров, для него нет ничего невозможного

Первая ракетка мира швейцарецоценил шансы испанцана - Уимблдоне-2018. Надаль занимает вторую строчку в рейтинге ATP.«Думаю, Рафа будет одним из главных фаворитов на победу на Уимблдоне, несмотря на пропуск турнира в Лондоне, — цитирует Федерера Punto de Break. - Мне кажется, ключевое значение для него будут иметь стартовые матчи. Они всегда получаются непростыми.На Уимблдоне большая сетка, и случиться может всякое. Для любого игрока из топ-группы первые два раунда крайне важны, потому что травяные корты там отличаются от других.Я уверен, что Рафа приедет на турнир с уверенностью в своих силах. Он провёл невероятный грунтовый сезон. Если он уже тренируется на траве, значит он здоров. Когда Рафа здоров, для него нет ничего невозможного».Напомним, Надаль – двукратный чемпион «Уимблдона» (2008, 2010), Федерер – восьмикратный (2003—2007, 2009, 2012, 2017).Третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдоне-2018 состоится 2-15 июля в Лондоне на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.