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Ноттингем. Стаховский не прошел в полуфинал в парном разряде
Ноттингем. Стаховский не прошел в полуфинал в парном разрядеВ Ноттингеме (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nature Valley Openс призовым фондом € 127.000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинец Сергей Стаховский (218-й в парном рейтинге ATP) и его напарник испанец Адриан Менедес-Масейрас (190) проиграли четвертым сеяным американцу Остину Крайчеку (109) и Дживану Недунчежяну (107) из Индии.  

Поединок продолжался 1 час 10 минут. Стаховский и Менедес-Масейрас реализовали один брейк-пойнт из пяти, а их соперники – три из четырех. Сергей и Адриан выполнили четыре эйса и допустили одну двойную ошибку, а Крайчек и Недунчежян два раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

Напомним, в одиночном разряде Стазовский завершил выступление во втором круге, проигравбританцу Даниэлю Эвансу.
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