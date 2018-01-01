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Сергей Стаховский: На третий сет не хватило бензина
Сергей Стаховский: На третий сет не хватило бензинаУкраинский теннисист Сергей Стаховский в финальном раунде квалификации на Открытом чемпионате Франции по теннису проиграл белорусу Илье Ивашко. Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользу белоруса со счетом 6:4, 6:7(5), 6:2. Стаховский прокомментировал свое выступление.

«Конечно, тяжело сейчас что-то говорить... Неудачно начал – сразу потерял подачу, но быстро вернул. Было много шансов в первом сете, и надо было его цеплять. Не получилось. В итоге на третий у меня не осталось бензина. К сожалению, вчерашний матч второго круга взял свое – состояние здоровья было более-менее в порядке, а вот физически я подсел.
Борьба была, но не сложился первый сет. Во втором надо было тоже заканчивать полегче, когда вел 5:2. В таком случае, возможно, запаса сил хватило бы и на третью партию.
Соперник удачно подавал, за счет этого, собственно, и выехал. Я подавал около 50% первых. Этого очень мало, чтобы выигрывать хорошие матчи».

Тем не менее, Стаховский сохраняет шансы сыграть в основной сетке. Сразу четыре места в основе вакантны по опции «лаки лузер» (счастливый неудачник). К снявшемуся из-за травмы корейцу Чунг Хеону добавились Филип Крайинович (Сербия) и Андрей Рублев (Россия), а вот аргентинца Николаса Кикера, который должен был начать в основе, дисквалифицировали за участие в договорных матчах.

Схема отбора «лаки лузеров» следующая: сначала формируется группа из шести проигравших в финале квалификации с лучшим рейтингом, и затем из них путем жеребьевки тянут четыре счастливчика.

Стаховский, имея 18-й номер посева, с огромной долей вероятности может попасть в шестерку претендентов на статус «лаки лузера».

Напомним, на Roland Garros в основной сетке будет играть Александр Долгополов, который уже в первом раунде сразится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
По материалам: Xsport
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