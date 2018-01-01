Последние новости спорта

22:28 ВАДА предъявило претензии АИБА за проведение чемпионата мира в России 89 | Бокс

22:14 Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме 89 | Теннис

21:01 Рим. Контавейт разгромила Возняцки и стала соперницей Свитолиной 96 | Теннис

20:41 Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфинал 105 | Теннис

19:08 Рим. Победа Свитолиной над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео) 90 | Теннис / Видео

18:54 Итальянец Вивиани выиграл 13-й этап на велогонке «Джиро д’Италия» 89 | Велоспорт

18:36 Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе велогонки «Тур Калифорнии» (+Видео) 104 | Велоспорт

17:06 Чилич обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме 93 | Теннис

16:14 Надаль стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме 126 | Теннис