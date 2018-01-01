Петра Квитова стала чемпионкой турнира в Мадриде

Вчера, 12 мая, в Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся финальный матч.28-летняя чешка(10), занимающая в мировом рейтинге десятое место, одержала победу в трех сетах над 26-летней голландкой, занимающей в рейтинге WTA 20-е место, со счетом 7:6(6), 4:6, 6:3.За 2 часа 52 минуты, проведенные на корте, соперницы взяли по три подачи друг друга. Петра три раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки против семи эйсов и трех двойных у Кики. Это была вторая победа чешки в двух встречах с Бертенс.Этот титул стал для Квитовой четвертым в сезоне и 24-м в карьере и принес ей 1000 рейтинговых очков и € 1.190.490 призовых.