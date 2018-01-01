Мадрид. Надежда Киченок не прошла в 1/4 финала в парном разряде

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(47-я в парном рейтинге ATP) в дуэте с австралийкой(44) уступили вторым сеяным чешкам(5) и(12). Поединок продолжался 1час 15 минут и завершился в пользу чешек со счетом 7:6(2), 6:1.Киченок и Родионова реализовали свой единственный брейк-пойнт, в то время, как их соперницы реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. В пассиве Надежды и Анастасии три двойные ошибки при отсутствии эйсов. На счету победительниц один эйс при отсутствии двойных ошибок.Отметим, что борьбу в парном разряде продолжает только Ольга Савчук, выступающая в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Напомним, Ольга и Анастасия вышли во второй круг на отказе соперниц. Теперь им предстоит встреча с седьмыми сеяными словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес.