Шарапова вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.31-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, нанесла поражение 38-й ракетке мира, 27-летней румынкесо счетом 7:5, 6:1.Теннисистки играли 1 час 32 минуты. Шарапова реализовала пять брейк-понтов из десяти, Бегу – два из двух. на счету Марии один эйс и семь двойных ошибок, а Ирина навылет не подала ни разу и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии россиянка лидирует со счетом 4:0.За выход в четвертьфинал турнира Шарапова поспорит с прошлогодней финалисткой соревнований француженкой, которая в трех сетах переиграла китаянку– 6:4, 4:6, 6:3.Ранее Шарапова и Младенович встречались два раза и пока у них ничья.Мария Шарапова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) – 7:5, 6:1Кристина Младенович (Франция) — Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:3