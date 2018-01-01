Штутгарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(50-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(44) из Латвии уступили четвертым сеяным американке(39) и немке. Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу Атаво и Гренефельд со счетом 6:1, 7:6(10).За время, проведенное на корте, Савчук и Остапенко выиграли пять геймов на приеме и проиграли восемь на своей подаче. Навылет Ольга и Елена не подавали и трижды ошиблись на подаче, против трех эйсов и четырех двойных ошибок у соперниц.Таким образом, на турнире в Штутгарте в парном разряде украинок не осталось. В первом круге завершили выступление Надежда Киченок, выступавшая с паре с австралийкой Анастасией Родионовой и Людмила Киченок в дуэте с Моник Адамчак из Австралии.