Штутгарт. Ольга Савчук успешно стартовала в парном разряде

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(50-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(44) из Латвии стартовали с победы над немецкой парой(450) /(365) со счетом 7:6(2), 2:6, 10-2.Поединок длился 1 час 20 минут. На счету Савчук и Остапенко четыре брейка, три эйса и четыре двойных ошибки, а их соперницы сделали шесть брейков, один эйс и допустили три двойных ошибки.В четвертьфинале соперницами Савчук и Остапенко станут победительницы матча между четвертыми сеяными Ракель Атаво (США) / Анна-Лена Гренефельд (Германия) и парой Людмила Киченок (Украина) / Моник Адамчак (Австралия).