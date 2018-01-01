Надаль отдал два гейма Тиму и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сегодня, 16:02 0 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) разгромил 24-летнего австрийца Доминика Тима (5), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:0, 6:2.



За 1 час 8 минут, проведенные на корте, Надаль сделал пять брейков и не позволил Тиму заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль не подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Тима четыре эйса и пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 6:2 в пользу испанца.



За выход в финал турнира Надаль поспорит с болгарином



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:0, 6:2



В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) разгромил 24-летнего австрийца(5), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:0, 6:2.За 1 час 8 минут, проведенные на корте, Надаль сделал пять брейков и не позволил Тиму заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль не подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Тима четыре эйса и пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 6:2 в пользу испанца.За выход в финал турнира Надаль поспорит с болгарином Григором Димитровым (4). На данный момент в их личном противостоянии лидирует испанец – 10:1.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:0, 6:2