Монте-Карло. Надаль начал защиту титула с победы

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 31-летний испанец(1) уверенно обыграл 28-летнего словенца, занимающего в мировом рейтинге 58-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 18 минут игрового времени Надаль взял четыре подачи Бедене и отыграл оба его брейк-пойнта. Навылет Рафаэль не подавал и избежал двойных ошибок, а его соперник выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку. Это была вторая победа испанца в двух встречах с Бедене.За выход в четвертьфинал соревнований Надаль сыграет с россиянином Rареном Хачановым, который был сильнее француза Жиля Симона (WC) – 6:2, 6:2.Ранее Надаль и Хачанов встречались дважды и обе встречи выиграл Рафаэль.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:3Карен Хачанов (Россия) — Жиль Симон (Франция, WC) – 6:2, 6:2