Анна Шмидлова стала чемпионкой турнира WTA в Боготе

Теннис.WTA. International. Богота (Колумбия). Грунт. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд.32 участницы.

В Боготе (Колумбия) на турнире WTA категории International - Claro Open Colsanitas с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся финальный матч.23-летняя словачка, занимающая в мировом рейтинге 132-е место, нанесла поражение 79-й ракетке мира, 26-летней испанке Ларе Арруабаррене (5) со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 20 минут. За это время Шмидлова реализовала восемь брейков из 12-ти, Арруабаррена – пять из шести. На подаче соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом словачка выполнила один эйс, а испанка ни разу не подала навылет. Это была третья победа Шмидловой в трех встречах с Арруабарреной.Титул, завоеванный в Боготе? стал для Шмидловой первым в сезоне и третьим в карьере, принеся ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Анна Шмидлова (Словакия) — Лара Арруабаррена (Испания, 5) – 6:2, 6:4