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Долгополов потерпел поражение на старте турнира в Маракеше
Долгополов потерпел поражение на старте турнира в МаракешеВ Марракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом € 561,345 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

52-я ракетка мира, 29-летний украинец Александр Долгополов, посеянный под седьмым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 30-летнего итальянца Андреа Арнабольди, занимающего в мировом рейтинге 221-ю строчку. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 6:3.

Долгополов не сумел реализовать ни одного из шести своих брек-пойнтов, в то время как Арнабольди реализовал три брейк-пойнта из десяти. Александр выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, а итальянец ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.  

Отметим, что Долгополов впервые вышел на корт после двух месячного перерыва, связанного с травмой кисти.

Во втором круге соперником Арнобольди станет победитель матча  Пабло Андухар (Испания, SR) - Илья Ивашко (Беларусь, LL).

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Марракеш (Марокко).   Грунт. Призовой фонд € 561,345. Одиночный разряд. 32 участника.
Первый круг
Андреа Арнабольди (Италия, Q) – Александр Долгополов (Украина, 7) - 6:2, 6:3
Жиль Симон (Франция) — Бенуа Пэр (Франция, 6) – 6:2, 6:7(1), 7:6(5)
Ришар Гаске (Франция, 4) — Томас Фаббьяно (Италия) – 6:1, 7:6(2)
Алексей Ватутин (Россия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 6:3, 6:2
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Максимильян Мартерер (Германия) – 6:3, 6:1

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