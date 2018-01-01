Долгополов потерпел поражение на старте турнира в Маракеше

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Марракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд € 561,345. Одиночный разряд. 32 участника.

В Марракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом € 561,345 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.52-я ракетка мира, 29-летний украинец, посеянный под седьмым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 30-летнего итальянца, занимающего в мировом рейтинге 221-ю строчку. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 6:3.Долгополов не сумел реализовать ни одного из шести своих брек-пойнтов, в то время как Арнабольди реализовал три брейк-пойнта из десяти. Александр выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, а итальянец ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Отметим, что Долгополов впервые вышел на корт после двух месячного перерыва, связанного с травмой кисти.Во втором круге соперником Арнобольди станет победитель матча Пабло Андухар (Испания, SR) - Илья Ивашко (Беларусь, LL).Андреа Арнабольди (Италия, Q) – Александр Долгополов (Украина, 7) - 6:2, 6:3Жиль Симон (Франция) — Бенуа Пэр (Франция, 6) – 6:2, 6:7(1), 7:6(5)Ришар Гаске (Франция, 4) — Томас Фаббьяно (Италия) – 6:1, 7:6(2)Алексей Ватутин (Россия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 6:3, 6:2Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Максимильян Мартерер (Германия) – 6:3, 6:1