Боб и Майк Брайаны – чемпионы турнира Masters 1000 в Майами

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в парном разряде состоялся финальный матч.Американцы(9-й в парном рейтинге ATP) и его брат(9), посеянные под четвертым номером, одержали волевую победу над россиянами(118) и(320) со счетом 4:6, 7:6(5), 10:4.Поединок продолжался 1 час 32 минуты. За это время Брайаны реализовали один брейк-пойнт из трех, россияне – два из пяти. Обе пары допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом победители выполнили шесть эйсов, а их соперники – три.Для братьев Брайан этот титул стал 115-м совместным трофеем на соревнованиях АТР в паре. За победу в финале турнира Masters 1000 Боб и Майк получат 1000 рейтинговых очков и $439,350 призовых.