Майами. Винус Уильямс зачехлила ракетку в 1/4 финала

Сегодня, 08:23 28 | Теннис

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (8) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 24-летней соотечественницы Даниэль Коллинз, занимающей в мировом рейтинге 93-е место, со счетом 6:2, 6:3.



За 1 час 27 минут, проведенные на корте, Уильямс взяла одну подачу соперницы и упустила четыре своих. Винус ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Коллинз два эйса и четыре двойных ошибки. Между собой американки играли впервые.



В полуфинале соперницей Коллинз будет Елена Остапенко (6) из Латвии, которая Элину Свитолину (4).

Ранее Коллинз и Остапенко не встречались.



Напомним,



Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.

1/4 финала

Даниэль Коллинз (США, Q) — Винус Уильямс (США, 8) – 6:2, 6:3



В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 37-летняя американка(8) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 24-летней соотечественницы, занимающей в мировом рейтинге 93-е место, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 27 минут, проведенные на корте, Уильямс взяла одну подачу соперницы и упустила четыре своих. Винус ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Коллинз два эйса и четыре двойных ошибки. Между собой американки играли впервые.В полуфинале соперницей Коллинз будет(6) из Латвии, которая выбила из борьбы украинку(4).Ранее Коллинз и Остапенко не встречались.Напомним, первой полуфинальной парой стали белоруска Виктория Азаренко (WC) и американка Слоан Стивенс (13).Даниэль Коллинз (США, Q) — Винус Уильямс (США, 8) – 6:2, 6:3