Поражение Федерера, победы Александра Зверева и Кирьоса во 2-м круге «Мастерса 1000» в Майами (Видео)

Вчера, 13:10 272 | Теннис / Видео

Танаси Коккинакис, занимающий в мировом рейтинге 175-ю строчку, во втором круге «Мастерса 1000» в Майами сенсационно победил первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счетом 3:6, 6:3, 7:6(4). Федерер после этого объявил, что вновь пропустит грунтовый сезон и вернется на корт только в июне.



Еще один австралиец Ник Кирьос уверенно обыграл серба Душана Лайовича — 6:4, 6:1



Немецкий теннисист Александр Зверев одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).







Австралиец, занимающий в мировом рейтинге 175-ю строчку, во втором круге «Мастерса 1000» в Майами сенсационно победил первую ракетку мира швейцарцасо счетом 3:6, 6:3, 7:6(4). Федерер после этого объявил, что вновь пропустит грунтовый сезон и вернется на корт только в июне.Еще один австралиецуверенно обыграл серба— 6:4, 6:1Немецкий теннисистодержал волевую победу над россиянином— 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).