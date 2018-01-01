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Индиан-Уэллс. Касаткина разгромила Кербер и вышла в полуфинал
Индиан-Уэллс. Касаткина разгромила Кербер и вышла в полуфиналВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

20-летняяя россиянка Дарья Касаткина (20), занимающая в мировом рейтинге 19-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 30-летней немке Анжелике Кербер со счетом 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте лишь 58 минут. Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а Кербер не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. Победительница выполнила три эйса и избежала двойных ошибок, а Анжелика навылет не подала ни разу и совершила пять двойных. В их личном противостоянии россиянка вышла в лидеры – 3:2.

Соперница Касаткиной по полуфиналу определится в матче Винус Уильямс (США, 8) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27).

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.
1/4 финала
Дарья Касаткина (Россия, 20) — Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:0, 6:2

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