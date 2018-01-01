Индиан-Уэллс. Халеп вышла в четвертьфинал

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) вышла в четвертьфинал после победы над своей ровесницей китаянкой, занимающей в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 7:5, 6:1.Поединок продолжался 1 час 15 минут. Халеп реализовала семь брейк-пойнтов из восьми, Цян – три из четырех. Соперницы по разу подали навылет, при этом Симона допустила две двойных ошибки, а китаянка избежала ошибок на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.В четвертьфинале соперницей Халеп будет хорватка Петра Мартич, которая была сильнее чешки Маркеты Вондроушовой – 6:3, 7:6(4).Симона Халеп (Румыния, 1) — Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:1Петра Мартич (Хорватия) — Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 7:6(4)