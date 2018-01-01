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Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Суарес-Наварро: обзор матча (Видео)
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина потерпела поражение от испанки Карлы Суарес-Наварро, занимающей в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 5:7, 3:6.
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