Индиан-Уэллс. Свитолина зачехлила ракетку в третьем круге

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) не смогла остановить 29-летнюю испанку(27). Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу испанки со счетом 7:5, 6:3.Свитолина реализовала один брейк-пойнт из трех, Суарес-Наварро – три из шести. На подаче соперницы не ошибались, при этом Элина выполнила шесть эйсов, а Карла – два. Теперь счет их личных встреч стал равным – 3:3.Свитолина покидает турнир, заработав 65 рейтинговых очков и $47,170 призовых.Напомним, в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе Элина дошла до 1/8 финала, где уступила в трех сетах испанке Гарьинье Мугурусе.Суарес-Наварро за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с американкой Даниэль Коллинз (WC), которая была сильнее россиянки Софьи Жук (WC) – 6:4, 6:4.Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:5, 6:3Даниэль Коллинз (США, WC) — Софья Жук (Россия, WC) – 6:4, 6:4