Марта Костюк стартовала с победы на турнире ITF в Чжухае

В Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 проходят матчи первого круга.185-я ракетка мира, 15-летняя украинкастартовала с победы над 27-летней полькой(Q), занимающей в рейтинге WTA 564-ю строчку со счетом 7:6(3), 6:2.Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это время Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и упустила четыре своих подачи. На счету Марты один эйс и пять двойных ошибок, а Урсула навылет не подавала и также допустила пять двойных.За выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет против китаянки Сюн Фан Инь (Q), которая победила шестую сеяную Данку Ковинич из Черногории – 6:3, 6:4.