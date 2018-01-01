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Марта Костюк стартовала с победы на турнире ITF в Чжухае
Марта Костюк стартовала с победы на турнире ITF в ЧжухаеВ Чжухае (Китай) на турнире Zhuhai Open - ITF Womens Circuit на хардовых кортах, с призовым фондом $60.000 проходят матчи первого круга.

185-я ракетка мира, 15-летняя украинка Марта Костюк стартовала с победы над 27-летней полькой Урсулой Радваньской (Q), занимающей в рейтинге WTA 564-ю строчку со счетом 7:6(3), 6:2. 

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это время Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и упустила четыре своих подачи. На счету Марты один эйс и пять двойных ошибок, а Урсула навылет не подавала и также допустила пять двойных.

За выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет против китаянки Сюн Фан Инь (Q), которая  победила шестую сеяную Данку Ковинич из Черногории – 6:3, 6:4.
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