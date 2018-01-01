Роджер Федерер и Серена Уильямс – спортсмены года по версии академии Laureus

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако.Спортсменом года признан швейцарский теннисистТеннисист завершил прошлый сезон в ранге второй ракетки мира, а в феврале этого года вернулся на первую строчку. Награду Laureus, Федерер получил в шестой раз в карьере.Помимо Федерера, на звание спортсмена года были номинированы португальский футболист мадридского «Реала»Криштиану Роналду, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британцы - велогонщик Крис Фрум, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара.Федерер также стал победителем в номинации «Возвращение года».Спортсменкой года по версии академии Laureus признана американская теннисисткаВ сезоне-2017 Серена отыграла только первый месяц, став чемпионкой Australian Open и вернув себе первую строчку в рейтинге. Весной стало известно, что Уильямс победила в Мельбурне, будучи беременной. 1 сентября она родила дочь, Алексис Олимпию.Помимо Уильямс на звание спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.