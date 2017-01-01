Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией

Сегодня, 3 февраля, в Днепре проходит второй день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был 2:0 в пользу Швеции после поражений Сергея Стаховского от Микаэля Имера, а Артема Смирнова – от его старшего брата Элиаса.Сегодня первым запуском прошел парный поединок.Украинцы(121-й в парном рейтинге ATP) и(171) одолели в трех сетах(298) и(153) со счетом 7:6(4), 4:6, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Молчанов и Стаховский реализовали три брейк-пойнта из 12-ти, Эриксон и Сильестрём – два из девяти. На счету украинцев шесть эйсов и пять двойных ошибок, а шведы три раза подали навылет при одной двойной.Таким образом, Денис и Сергей заработали для сборной Украины первое очко. Счет в матче Украина – Швеция стал 1:2.В четвертом раунде противостояния состоится одиночный матч, в котором Сергею Стаховскому (113-й в рейтинге ATP) предстоит сразиться с Элиасом Имером (135).