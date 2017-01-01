Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова не пробились в полуфинал в паре

Вчера, 17:10 122 | Теннис

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Даяна Ястремская (234-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Яной Сизиковой (138) уступили вторым сеяным американке Ракель Атаво (43) и немке Анне-Лене Грёнефельд (21) со счетом 3:6, 1:6.



Матч длился 58 минут. На счету Ястремской и Сизиковой один эйс и две двойных ошибки, а победительницы реализовали четыре брейк-пойнта из пяти и допустили одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет.



Напомним, в первом круге выбыла из борьбы



В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(234-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(138) уступили вторым сеяным американке(43) и немке(21) со счетом 3:6, 1:6.Матч длился 58 минут. На счету Ястремской и Сизиковой один эйс и две двойных ошибки, а победительницы реализовали четыре брейк-пойнта из пяти и допустили одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет.Напомним, в первом круге выбыла из борьбы Ольга Савчук со своей напарницей румынкой Ралукой Олару.