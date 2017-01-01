Каролин Возняцки - чемпионка Australian Open

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанкав трех сетах одолела первую ракетку мира, 26-летнюю румынкусо счетом 7:6(2), 3:6, 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут. За это время соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Возняцки выполнила два эйса и допустила шесть двойных ошибок, а Халеп шесть раз подала навылет при одной двойной ошибке. Теперь счет личных встреч теннисисток стал 5:2 в пользу датчанки.Возняцки впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». За победу на Australian Open она получит 2000 рейтинговых очков и $4,000,000 призовых.Отметим также, что с понедельника Возняцки станет первой ракеткой мира, вернувшись на первую строчку в мировом рейтинге спустя семь с половиной лет.Возняцrи стала первой датчанкой, ставшей чемпионкой «мэйджора».Каролин Возняцки (Дания, 2) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 7:6(2), 3:6, 6:4