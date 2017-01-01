На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Халеп и Плишкова встретятся в 1/4 финала
Australian Open. Халеп и Плишкова встретятся в 1/4 финалаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.

Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) взяла верх над 20-летней японкой Наоми Осакой, занимающей в рейтинге WTA 72-ю строчку, со счетом 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 19 минут. Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Обе соперницы на подаче допустили по одной двойной ошибке, при этом Симона выполнила два эйса, а Наоми – пять. Теперь счет в их личных встречах стал 3:0 в пользу румынки.  

За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с шестой сеяной Каролиной Плишковой, которая победила свою соотечественницу Барбору Стрыкову (20) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:2.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20) – 6:7(5), 6:3, 6:2


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Кербер не пустила Шарапову в 1/8 финала и другие результаты
Australian Open. Халеп, Шарапова и Плишкова вышли в третий круг, Конта, Севастова и Веснина покидают турнир и другие результаты
Australian Open. Цибулкова разгромила Халеп и вышла в полуфинал
US Open. Халеп обыграла Суарес-Наварро и вышла в &#188; финала
«Ролан Гаррос». Халеп проиграла Стосур в 1/8 финала
Australian Open. Кербер и Кис разыграют путевку в полуфинал
«Ролан Гаррос». Стосур и Халеп встретятся в 1/8 финала
Симона Халеп стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Надаль победил Шварцмана: обзор матча 1/8 финала (Видео)
Australian Open. Халеп и Плишкова встретятся в 1/4 финала
Новак Джокович: С конца первого сета играл через боль
Australian Open. Новак Джокович - Чхун Хён: лучшие моменты матча 1/8 финала (Видео)
Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфинал

Последние новости спорта

18:49 Бриггс: Ведем переговоры о бое с Тайсоном Фьюри 90 | Бокс

18:40 Южноафриканец Импи – победитель велогонки Tour Down Under 91 | Велоспорт

18:19 Australian Open. Надаль победил Шварцмана: обзор матча 1/8 финала (Видео) 144 | Теннис / Видео

17:58 Australian Open. Халеп и Плишкова встретятся в 1/4 финала 98 | Теннис

17:39 Мартен Фуркад: На Игры возьму с собой семью, мне важна их поддержка 122 | Биатлон

17:29 «Дакар»-2018. Лучшие фото 91 | Ралли / Фото

16:45 Бьорндален поедет в Пхенчхан-2018, чтобы поддержать Домрачеву 131 | Биатлон

16:32 Валя Семеренко: Для меня главная задача – выйти из болезненного состояния 88 | Биатлон

16:13 Урош Велепец: Настораживает вирус, который пошел по команде 92 | Биатлон

16:04 Новак Джокович: С конца первого сета играл через боль 95 | Теннис

Все новости

ФОТО

«Дакар»-2018. Лучшие фото

«Дакар»-2018. 13-й этап Сан Хуан – Кордоба (Фото)

«Дакар»-2018. 12-й этап: Чилесито - Сан Хуан (Фото)

«Дакар»-2018. Одиннадцатый этап (Фото)

«Дакар»-2018. Десятый этап: Сальта – Белен (Фото)

«Дакар»-2018. Восьмой этап: Уюни - Туписа (Фото)

Дакар»-2018. Седьмой этап: Ла-Пас – Уюни. (Фото)

ВИДЕО

Australian Open. Надаль победил Шварцмана: обзор матча 1/8 финала (Видео)

Australian Open. Новак Джокович - Чхун Хён: лучшие моменты матча 1/8 финала (Видео)

Australian Open. Свитолина – Аллертова: обзор матча 4-го круга (Видео)

Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 100 тыс., попав в кольцо с центра площадки

НБА. Бросок Динуидди - лучший момент игрового дня (Видео)

НБА. Шикарный аллей-уп Уэйда и Джеймса – в ТОП-10 игрового дня

НБА. Мощные данки Маррея, Оладипо и Уайтсайда – в топ-10 игрового дня (Видео)





Топ-новости недели

Australian Open. Элина Свитолина вышла в 1/4 финала
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Антхольце; Валя Семеренко – 11-я
Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте стартовали с победы
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе в Антхольце, Пидручный – 38-й
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце; Вита Семеренко – 17-я






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2018 (411)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги