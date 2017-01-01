Australian Open. Халеп и Плишкова встретятся в 1/4 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) взяла верх над 20-летней японкой, занимающей в рейтинге WTA 72-ю строчку, со счетом 6:3, 6:2.Встреча длилась 1 час 19 минут. Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Обе соперницы на подаче допустили по одной двойной ошибке, при этом Симона выполнила два эйса, а Наоми – пять. Теперь счет в их личных встречах стал 3:0 в пользу румынки.За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с шестой сеяной Каролиной Плишковой, которая победила свою соотечественницу Барбору Стрыкову (20) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:2.Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:2Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20) – 6:7(5), 6:3, 6:2