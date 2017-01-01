Australian Open. Элина Свитолина вышла в 1/4 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) разгромила 24-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге 130-е место, со счетом 6:3, 6:0.Поединок продолжался лишь 57 минут. Свитолина взяла шесть подач Аллертовой и не удержала одну свою. На счету Элины семь эйсов и две двойных ошибки, а Дениса один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии впереди чешка – 2:1.За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с 37-й ракеткой мира, 22-летней бельгийкой, которая была сильнееиз Хорватии – 7:6(5), 7:5.Ранее Свитолина и Мертенс встречались один раз, и тогда победила украинка.Отметим, что Свитолина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open.Еще одной четвертьфинальной парой стали датчанка(2) и испанка. Возняцки разгромила словачку(19) – 6:3, 6:0, а Суарес-Наварро в трех сетах обыграла(32) из Эстонии – 4:6, 6:4, 8:6.Четвертый кругЭлина Свитолина (Украина, 4) — Дениса Аллертова (Чехия, Q) – 6:3, 6:0Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(5), 7:5Каролин Возняцки (Дания, 2) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – 6:3, 6:0Карла Суарес-Наварро (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония, 32) – 4:6, 6:4, 8:6