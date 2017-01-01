Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте стартовали с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок и ее напарник испанец Марсель Гранольерс стартовали с победы над украинкой Ольгой Савчук и новозеландцем Артемом Ситаком со счетом 7:6(5), 3:6, 10-7.



Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Киченок и Гранольерс реализовали один брейк-пойнт из четырех, а Савчук и Ситак – два из шести. Обе пары выполнили по пять эйсов, при этом Надежда и Марсель допустили одну двойную ошибку, а Ольга и Артем – две.



За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Гранольерс сразятся с шестым сеяным дуэтом Адреа Главачкова (Чехия) / Эдуард Роже-Васслен (Франция).



Отметим, что Савчук и Ситак заменили в сетке Анастасию Родионову и Оливера Мараха. Ранее сегодня австралийка из-за травмы ноги





В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде проходят матчи первого круга.Украинкаи ее напарник испанецстартовали с победы над украинкойи новозеландцемсо счетом 7:6(5), 3:6, 10-7.Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Киченок и Гранольерс реализовали один брейк-пойнт из четырех, а Савчук и Ситак – два из шести. Обе пары выполнили по пять эйсов, при этом Надежда и Марсель допустили одну двойную ошибку, а Ольга и Артем – две.За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Гранольерс сразятся с шестым сеяным дуэтом Адреа Главачкова (Чехия) / Эдуард Роже-Васслен (Франция).Отметим, что Савчук и Ситак заменили в сетке Анастасию Родионову и Оливера Мараха. Ранее сегодня австралийка из-за травмы ноги снялась с матча третьего круга в парном разряде , где выступала вместе с украинкой Надеждой Киченок.