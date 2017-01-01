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Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте стартовали с победы
Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте стартовали с победыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок и ее напарник испанец Марсель Гранольерс стартовали с победы над украинкой Ольгой Савчук и новозеландцем Артемом Ситаком со счетом 7:6(5), 3:6, 10-7.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Киченок и Гранольерс реализовали один брейк-пойнт из четырех, а Савчук и Ситак – два из шести. Обе пары выполнили по пять эйсов, при этом Надежда и Марсель допустили одну двойную ошибку, а Ольга и Артем – две.

За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Гранольерс сразятся с шестым сеяным дуэтом Адреа Главачкова (Чехия) / Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Отметим, что Савчук и Ситак заменили в сетке Анастасию Родионову и Оливера Мараха. Ранее сегодня австралийка из-за травмы ноги снялась с матча третьего круга в парном разряде, где выступала вместе с украинкой Надеждой Киченок.


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