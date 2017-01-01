Australian Open. Надежда Киченок и Анастасия Родионова на старте обыграли седьмых сеяных

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в паре с представительницей Австралии(47) нанесли поражение седьмой паре турнира в составе голландки(19) и шведки(20) со счетом 4:6, 7:6(3), 6:1.Поединок продолжался 1 час 57 минут. Киченок и Родионова выиграли шесть геймов на приеме и проиграли четыре на своей подаче. Победительницы выполнили два эйса и допустили три двойных ошибки, а их соперницы четыре раза подали навылет и совершили восемь двойных.Во втором круге Надежда и Анастасия сыграют против чешки Кристины Плишковой (74) и хорватки Донны Векич (379).