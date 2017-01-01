Australian Open. Джокович вышел во второй круг, Раонич зачехлил ракетку и другие результаты

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.12-я ракетка мира, 30-летний серб(14) уверенно обыграл 28-летнего американца, занимающего в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.За 1 час 51 минуту проведенные на корте, Джокович выиграл шесть геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На его счету четыре эйса при одной двойной ошибке, а Янг два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа Новака в трех встречах с американцем.Во втором раунде соревнований Джокович сразится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Хауме Мунар (Испания, Q).Не смог преодолеть барьер первого круга 24-я ракетка мира, 27-летний канадец(22), уступив в четырех сетах 30-летнему словаку Лукашу Лацко, занимающему в мировом рейтинге 93-е место. Поединок длился 3 часа 22 минуты и завершился в пользу словака со счетом 6:7(5), 7:5, 6:4, 7:6(4).Раонич сделал один брейк и упустил три своих подачи. Милош выполнил 36 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а Лацко 19 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Следующим соперником Лацко будет аргентинец, который в пяти сетах переиграл австралийцаа.Новак Джокович (Сербия, 14) — Дональд Янг (США) – 6:1, 6:2, 6:4Лукаш Лацко (Словакия) — Милош Раонич (Канада, 22) – 6:7(5), 7:5, 6:4, 7:6(4)Николас Киккер (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия) – 6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3Александр Зверев (Германия, 4) — Томас Фаббьяно (Италия) – 6:1, 7:6, 7:5Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Маттиас Бахингер (Германия, Q) – 6:7, 6:3, 6:2, 6:4Стэн Вавринка (Швейцария, 9) — Ричардас Беранкис (Литва, SR) – 6:3, 6:4, 2:6, 7:6Сэм Куэрри (США, 13) — Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:3, 6:4, 6:2Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) — Джаред Доналдсон (США) – 6:2, 6:3, 6:4Фабио Фоньини (Италия, 25) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:4, 6:4, 7:5Адриан Маннарино (Франция, 26) — Маттео Берреттини (Италия, LL) – 6:, 6:4, 6:4Фернандо Вердаско (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – 6:1, 7:5, 7:5