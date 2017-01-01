Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал в парном разряде

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Украинка(54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка(43), посеянные под четвертым номером, стали финалистками после победы над обладательницами wild card, австралийским дуэтом(233) /(290) со счетом 3:6, 6:3, 10:4.Поединок длился 1 час 8 минут. Обе пары сделали по четыре брейка. Киченок и Ниномия выполнили три эйса и допустили столько же двойных ошибок, а их соперницы два раза продали навылет и совершили четыре двойных ошибки.В финале турнира Киченок и Ниномия сыграют либо с третьей парой турнира в составе бельгийки Элизе Мертенс (45) и голландки Деми Схюрс (33), либо с российско-белоруским дуєтом Вероника Кудерметова (60) / Арина Соболенко (252).