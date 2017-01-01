Сидней. Катерина Бондаренко стартовала с победы в парном разряде

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA Premier - Apia International Sydney с призовым фондом $799,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(90-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница из Австралиинанесли поражение Елене Остапенко (46) из Латвии и американке Слоан Стивенс (172) со счетом 1:6, 6:4, 10:8.Поединок длился 1 час 13 минут. Бондаренко и Дельаква проиграли первый сет и выиграли вторую партию, реализовав сет-бол на подаче соперниц, а затем победили на тай-брейке. За игру Катерина и Кейси реализовали два брейк-пойнта из четырех и не удержали три своих подачи. Катерина и Кейси навылет не подали ни разу и допустили одну двойную ошибку против шести эйсов и четырех двойных у соперниц.В четвертьфинале Бондаренко и Дельаква встретятся со вторым сеяным дуэтом из Чехии Люси Шафаржова (6) / Баhбора Стрыкова (15).