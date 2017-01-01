Последние новости спорта

21:17 Абу-Даби. Баутиста-Агут победил Рублева и вышел в полуфинал 140 | Теннис

21:02 Россияне Юрлова и Волков – победители «Рождественской гонки»; Джима и Реш - пятые 154 | Биатлон / Главные новости спорта

20:06 «Рождественская гонка». Россияне Юрлова и Волков победили в масс-старте; Джима и Реш - десятые 167 | Биатлон

18:50 Андерсон победил Карреньо-Бусту в 1/4 финала турнира в Абу-Даби 134 | Теннис

18:35 Сундбю: Если дела с астмой пойдут не очень хорошо – придется сняться с «Тур де Ски» 131 | Лыжные гонки

18:14 Тхеквондистка Ирина Ромолданова признана лучшей спортсменкой декабря в Украине 145 | Единоборства / Главные новости спорта

17:44 Американка Шиффрин победила в горнолыжном слаломе на австрийском этапе КМ 154 | Горнолыжный спорт

17:37 Итальянец Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Борбомио 155 | Горнолыжный спорт

16:59 Юлия Левченко и Сергей Смелик - лучшие легкоатлеты Украины в 2017 году 168 | Легкая атлетика / Главные новости спорта