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Рейтинг WTA. Козлова поднялась на три позиции
Рейтинг WTA. Козлова поднялась на три позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 18 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и три из них остались на прежних позициях: Элина Свитолина – шестая, Леся Цуренко – 42-я, Катерина Бондаренко – 93-я. Катерина Козлова поднялась на три позиции и теперь занимает 84-е место.

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина по-прежнему 157-я, на одну позицию поднялась Диана Ястремская (188-я).

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 18.12.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597
6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258

42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200
84 (87). Катерина Козлова (Украина) – 760
93 (93). Катерина Бондаренко (Украина) –  703
157 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368
188 (189). Диана Ястремская (Украина) - 306

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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