Рейтинг WTA. Козлова поднялась на три позиции

в понедельник, 18 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и три из них остались на прежних позициях: Элина Свитолина – шестая, Леся Цуренко – 42-я, Катерина Бондаренко – 93-я. Катерина Козлова поднялась на три позиции и теперь занимает 84-е место.Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина по-прежнему 157-я, на одну позицию поднялась Диана Ястремская (188-я).В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 61353 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 60154 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 57305 (5). Винус Уильямс (США) – 55976 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 55007 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 50108 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 43859 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 361010 (10). Коко Вандевеге (США) – 325842 (42). Леся Цуренко (Украина) – 120084 (87). Катерина Козлова (Украина) – 76093 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 703157 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368188 (189). Диана Ястремская (Украина) - 306