Возняцки: Думаю, в 2018 году Серена вернется голодной до побед

Победительница Итогового чемпионата WTA 2017 года, третья ракетка мира датчанкаоценила свое выступление в сезоне и поделилась ожиданиями от возвращения на корт американкипосле рождения дочери.«Это был невероятный год, наполненный событиями на корте и за его пределами. Лучше и описать нельзя, приводит слова Возняцки Tennis World USA. - Сначала я опустилась в рейтинге на 74-ю строчку, но вся прелесть тенниса в том, что ты всегда можешь прибавить. У меня были взлеты и падения, а пережив сложный период, я стала больше ценить то, что имею.. Сейчас мне просто нравиться играть в теннис, не испытываю никакого давления и наслаждаюсь каждым моментом.Что касается возвращения Серены — она великая чемпионка. Я не думаю, что она решила бы вернуться, если бы не была к этому готова. Думаю, в 2018 Серена вернется голодной до побед.