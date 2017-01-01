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Возняцки: Думаю, в 2018 году Серена вернется голодной до побед
Возняцки: Думаю, в 2018 году Серена вернется голодной до победПобедительница Итогового чемпионата WTA 2017 года, третья ракетка мира датчанка Каролин Возняцки оценила свое выступление в сезоне и поделилась ожиданиями от возвращения на корт американки Серены Уильямс после рождения дочери.

«Это был невероятный год, наполненный событиями на корте и за его пределами. Лучше и описать нельзя, приводит слова Возняцки Tennis World USA. - Сначала я опустилась в рейтинге на 74-ю строчку, но вся прелесть  тенниса в том, что ты всегда можешь прибавить. У меня были взлеты и падения, а пережив сложный период, я стала больше ценить то, что имею.. Сейчас мне просто нравиться играть в теннис, не испытываю никакого давления и наслаждаюсь каждым моментом.

Что касается возвращения Серены — она великая чемпионка. Я не думаю, что она решила бы вернуться, если бы не была к этому готова. Думаю, в 2018 Серена вернется голодной до побед.

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