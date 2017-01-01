Мария Шарапова стала брюнеткой

Сегодня, 17:12 0 | Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова стала брюнеткой. Фотографию спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.



«Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались», — написала Шарапова.



Murder Mystery («Таинственное убийство») — популярная американская игра. Все ее участники становятся свидетелями шуточного убийства, а один из них — убийцей, которого необходимо вычислить.







