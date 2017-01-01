Серена Уильямс вышла замуж

В Центре современного искусства в Новом Орлеане состоялась свадьба экс-первой ракетки мира, 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена, одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна, сообщает People.
Гостями церемонии, в частности, стали певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса и фотомодель Ким Кардашьян, теннисистка Каролин Возняцки с бойфрендом баскетболистом Дэвидом Ли.
Уильямс и Оганян встречались с 2015 года, а в декабре 2016 года обручились. 11 недель назад, 1 сентября у 36-летней Уильямс и 34-летненго Оганяна родилась дочь Алексис Олимпия.
Ранее Серена анонсировала, что вернется на корт в начале 2018 года.
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