Серена Уильямс вышла замуж

В Центре современного искусства в Новом Орлеане состоялась свадьба экс-первой ракетки мира, 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена, одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна, сообщает People.



Гостями церемонии, в частности, стали певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса и фотомодель Ким Кардашьян, теннисистка Каролин Возняцки с бойфрендом баскетболистом Дэвидом Ли.



Уильямс и Оганян встречались с 2015 года, а в декабре 2016 года обручились. 11 недель назад, 1 сентября у 36-летней Уильямс и 34-летненго Оганяна родилась дочь Алексис Олимпия.



Ранее Серена анонсировала, что вернется на корт в начале 2018 года.









