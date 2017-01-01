Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже

В Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 состоялся финальный матч.
22-я ракетка мира, 25-летний американец Джек Сок (16) одержал победу в трех сетах над своим ровесником из Сербии Филипом Краиновичем (Q), занимающим в мировом рейтинге 77-ю строчку, со счетом 5:7, 6:4, 6:1.
Теннисисты играли 1 час 58 минут. Сок сделал шесть брейков и упустил три своих подачи. На его счету десять эйсов и три двойных ошибки против пяти эйсов и пяти двойных у Краиновича. Ранее теннисисты не встречались.
Этот титул стал для Сока третьим в сезоне и четвертым в карьере, принеся ему 1000 рейтинговых очков и €853,430 призовых.
Отметим, что Сок стал первым с 1999 года американцем, которому удалось завоевать этот титул. Тогда это удалось Андре Агасси. Также Джек квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне.
Теннис. ATP- Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
Финал
Джек Сок (США, 16) — Филип Краинович (Сербия, Q) – 5:7, 6:4, 6:1
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