Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Сегодня, 07:05 0 | Теннис / Видео

27-летняяя датчанка Каролин Возняцки впервые в карьере стала победительницей Итогового чемпионата WTA - World Championship, обыграв в финале 37-летнюю американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.



Для Возняцки этот титул стал 27-м в карьере, а также первым на Итоговом чемпионате WTA.









