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Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

27-летняяя датчанка Каролин Возняцки впервые в карьере стала победительницей Итогового чемпионата WTA - World Championship, обыграв в финале 37-летнюю американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.

Для Возняцки этот титул стал 27-м в карьере, а также первым на Итоговом чемпионате WTA.




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