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Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарсию и стала второй финалисткой

Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарсию и стала второй финалисткойВ Сингапуре на Итоговом чемпионате WTA - World Championship с призовым фондом $7 000 000 состоялся второй полуфинальный матч.

Пятая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс в трех сетах переиграла 24-летнюю француженку Каролин Гарсию, занимающую в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.

Поединок длился 2 часа 29 минут. За это время Уильямс сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Гарсии. Винус выполнила четыре эйса и совершила десять двойных ошибок, а Каролин шесть раз подала навылет при пяти двойных ошибках. В их личном противостоянии американка вышла вперед – 2:1.

За титул Винус Уильямс  поспорит с датчанкой Каролин Возняцки (6), которая была сильнее чешки Каролины Плишковой (3).

Теннис. WTA - World Championship. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. Одиночный разряд. 8 участниц.
1/2 финала
Винус Уильямс (США, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 8) – 6:7(3), 6:2, 6:3

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