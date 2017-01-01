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Феррер проиграл Эдмунду в первом круге турнира ATP в Вене

Феррер проиграл Эдмунду в первом круге турнира ATP в ВенеВ Вене (Австрия) на турнире ATP World Tour 500 - Erste Bank Open 500 с призовым фондом €2,621,850 проходят матчи первого круга.

29-я ракетка мира, 35-летний испанец Давид Феррер не смог преодолеть барьер первого круга в лице 22-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в рейтинге ATP 63-е место. Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился в пользу британца со счетом 6:2, 7:6(5).

Феррер сделал два брейка и упустил четыре своих подачи. На счету Давида шесть эйсов и девять двойных ошибок, а Эдмунд три  раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Во втором круге соперником Эдмунда станет победитель матча Деннис Новак (Австрия, Q) — Томас Фаббьяно (Италия, LL).

Теннис. ATP World Tour 500 - Erste Bank Open 500. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд €2,621,850. Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Давид Феррер (Испания) – 6:2, 7:6(5)
Жиль Симон (Франция) — Эрнест Гулбис (Латвия, WC) – 6:3, 6:3
Ришар Гаске (Франция) — Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:2, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) — Бернард Томич (Австралия) – 7:6(4), 7:5
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Джон Иснер (США, 5) – 7:6(6), 6:4
Александр Зверев (Германия, 1) — Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 4:6, 6:4


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