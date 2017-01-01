На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса

Москва. Джумхур обыграл в финале БеранкисаВ Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

38-я ракетка мира, 25-летний босниец Дамир Джумхур (6) переиграл в трех cетах 27-летнего литовца Ричардаса Беранкиса (SR), занимающего в мировом рейтинге 169-е место, со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. Джумхур выполнил три эйса и допустил пять двойных ошибок, а Беранкис четыре раза подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2. 

Титул, завоеванный на турнире VTB Kremlin Cup стал для Джумхура первым в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $132.990 призовых.

Теннис. ATP250 - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $745 940. Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) — Ричардас Беранкис (Литва, SR) – 6:2, 1:6, 6:4

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Юлия Гёргес - победительница турнира VTB Kremlin Cup в Москве
Кубок Кремля. Фоньини разгромил Беранкиса и сыграет с Лоренци во втором круге
Уинстон-Сейлем. Баутиста-Агут стал победителем турнира ATP
Шэньчжэнь. Долгополов обыграл Селу и вышел в полуфинал
Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира VTB Kremlin Cup
Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве
Дубай. Вавринка проиграл в первом круге Джумхуру
Долгополов уступил Гоффену в финале турнира ATP в Шэньчжэне
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова
Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене
Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко
Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA
Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса

Последние новости спорта

18:21 Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова 78 | Теннис / Главные новости спорта

17:59 Стаховский не прошел в основную сетку турнира ATP в Вене 92 | Теннис

17:43 Итоговый турнир WTA. Мугуруса стартовала с победы над Остапенко 102 | Теннис

17:28 Каролина Плишкова обыграла Винус Уильямс на Итоговом турнире WTA 107 | Теннис

17:11 Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса 102 | Теннис

15:16 Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях 151 | Бокс / Фото

14:58 Мурат Гассиев поланирует перейти в супертяжелый дивизион 98 | Бокс

14:24 Себастьян Феттель: В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников 114 | Формула-1

12:51 Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным» 120 | Бокс

12:39 Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале WBSS 171 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео)

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)





Топ-новости недели

Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова
Мурат Гассиев нокаутировал Кшиштофа Влодарчика
Формула-1. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США
Вена. Стаховский стартовал в квалификации с победы
Россиянка Тарасова – победительница Гран-при по фигурному катанию в Москве








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (354)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги