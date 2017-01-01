Москва. Джумхур обыграл в финале Беранкиса

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



38-я ракетка мира, 25-летний босниец Дамир Джумхур (6) переиграл в трех cетах 27-летнего литовца Ричардаса Беранкиса (SR), занимающего в мировом рейтинге 169-е место, со счетом 6:2, 1:6, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. Джумхур выполнил три эйса и допустил пять двойных ошибок, а Беранкис четыре раза подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.



Титул, завоеванный на турнире VTB Kremlin Cup стал для Джумхура первым в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $132.990 призовых.



Теннис. ATP250 - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $745 940. Одиночный разряд. 28 участников

Финал

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) — Ричардас Беранкис (Литва, SR) – 6:2, 1:6, 6:4