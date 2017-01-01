Карина Виттёфт выиграла турнир WTA в Люксембурге

В Люксембурге на турнире WTA International - BGL BNP Paribas Luxembourg Open в одиночном разряде состоялся финальный матч.



22-летняя немка Карина Виттёфт, занимающая в мировом рейтинге 73-е место, обыграла 67-ю ракетку мира, 24-летнюю Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счетом 6:3, 7:5.



Теннисистки играли 1 час 31 минуту. Соперницы имели по девять брейк-пойнтов, из которых Виттёфт реализовала пять, а Пуиг – три. На счету победительницы восемь эйсов и пять двойных ошибок, а Пуиг один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



Виттёфт завоевала первый титул в карьере, который принес ей 280 рейтинговых очков и $41.010 призовых.



Теннис. WTA International. Люксемукрг Хард. Призовой фонд $226.750. Одиночный разряд. 32 участниц

Финал

Карина Виттёфт (Германия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 7:5